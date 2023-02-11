العين والجزيرة.. قمة مصيرية في«المحترفين» الليلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري

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تختتم الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مباريات، اليوم ويلعب العين مع الجزيرة في قمة مصيرية، ويستضيف دبا الفجيرة فريق الوصل بشعار «لا بديل عن الفوز» ويلتقي البطائح مع بني ياس لاستعادة الانتصارات.

يستضيف العين باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة والربع من مساء اليوم، غريمه الجزيرة، ولا يفصل الفريقين سوى نقطة واحدة، ويملك العين 28 نقطة، والجزيرة 27 نقطة، ولا خيار لكل منهما إلا الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ المنافسة على اللقب.

العين يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها وكان آخرها بالجولة الماضية أمام مضيفه الظفرة بأربعة أهداف لهدف، ويسعى لمتابعة نتائجه الإيجابية.

وتوقع الأوكراني ريبروف، مدرب العين، مواجهة ممتعة ومثيرة، لأن الفريقين يضمان لاعبين أصحاب مستويات عالية، ويتمتعون بمعدل تركيز مرتفع، وأرجع التحسن المطرد في مستوى ونتائج العين بالفترة الأخيرة إلى ثقة اللاعبين بأنفسهم وتأثير ذلك على أدائهم في جميع المباريات، وقال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن المباراة صعبة لأن المنافس فريق كبير يضم عناصر متميزة في كل خطوط اللعب.

واعترف كايزر بأن فريقه لم يكن على قدر التوقعات في الموسم الحالي، وقال: لست راضياً عن المستوى أو النتائج السابقة، وأتمنى أن تكون مباراة اليوم بداية لصفحة جديدة ونتائج أفضل. وأشار كايزر إلى استمرار غياب محمد العطاس وأحمد العطاس مؤكداً جاهزية علي مبخوت للقاء وسيكون ضمن خيارات الهجوم بجانب العراقي أيمن حسين.

دبا × الوصل

ويحل الوصل عند الخامسة والنصف،ضيفاً على دبا الفجيرة ويلعب الفريقان بحثاً عن الفوز، ويدخل الوصل المباراة، بطموح الوصول إلى النقطة 32، فيما يبحث منافسه (4 نقاط)عن طوق نجاة بتحقيق الفوز الأول بملعبه، وشدد الأرجنتيني بيتزي، مدرب الوصل، على احترامه قدرات دبا الفجيرة، مطالباً لاعبيه بالتركيز.

وأكد حسن العبدولي مدرب دبا الفجيرة جاهزية فريقه، وقال: عكفنا على تصويب الأخطاء والمواجهة تتطلب منا اللعب بشجاعة.

البطائح × بني ياس

ويواجه البطائح ضيفه بني ياس في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الشارقة بطموح استعادة نغمة الانتصارات، وكان آخر فوز حققه البطائح في الجولة العاشرة على دبا الفجيرة، فيما يأمل «السماوي» التعويض بعد الهزيمة من الشارقة برباعية، وللبطائح 14 نقطة وبني ياس 18 نقطة.

والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم في الدور الأول للمسابقة وانتهت المباراة لصالح البطائح بهدف، ويفتقد البطائح جهود عبدالله عباس للإصابة، ويستعيد بني ياس جهود الظهير البرازيلي جواو فيكتور ويبحث عن حلول لتعويض غياب المهاجم الأساسي رافائيل إلياس للإصابة الطويلة.

وتمنى سعيد شخيت مدرب البطائح أن يقف الحظ إلى جانب فريقه. وقال إيسايلا مدرب بني ياس: نحن مطالبون بالحذر واللعب بتركيز للفوز.

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