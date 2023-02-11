العين يتصدر قائمة الأقوى هجوما في الدوريات العربية مع انطلاقة مباريات الدور الثاني

المصدر: وام

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يتصدر فريق العين الإماراتي قائمة أقوى أندية الدوريات العربية هجوما حتى الآن، مع انطلاقة مباريات الدور الثاني للدوريات العربية.

و مع مرور 15 جولة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، سجل 39 هدفا، وعلى الرغم من وجوده في المركز الخامس لجدول ترتيب المسابقة إلا أنه تفوق على شباب الأهلي المتصدر( 31 هدفا)، والوحدة الثالث بنفس الرصيد من الأهداف المسجلة.

ويأتي ثانيا فريق الشباب السعودي برصيد 35 هدفا، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، و سجل الفريق أهدافه في 17 مباراة خاضها هذا الموسم، في حين سجل النصر المتصدر 34 هدفا، في 16 مباراة.

وثالثا يأتي فريق الجيش الملكي المغربي برصيد 28 هدفا، سجلهم في 16 مباراة، حيث يتواجد في صدارة المسابقة.

ورابعا يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري، متصدر الدوري الجزائري، وقد سجل 27 هدفا، في 15 مباراة.

يليه خامسا فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 27 هدفا، سجلهم في 17 مباراة، وبفارق هدف واحد عن الأهلي المتصدر، والذي سجل( 26) في 15 مباراة .

وفي المركز السادس يأتي فريق الترجي التونسي برصيد 25 هدفا سجلهم في 14 مباراة حيث يتصدر المجموعة الأولى من المسابقة، يليه فريق الدحيل، متصدر الدوري القطري، والذي سجل 24 هدفا في 12 مباراة.

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