شباب الأهلي يفقد الصدارة بالتعادل مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير-سيف الكعبي

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، التي جمعت الوحدة وشباب الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد آل نهيان.

وفقد شباب الأهلي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة، بعدما وصل للنقطة 33 بفارق نقطة خلف الشارقة الذي خطف الصدارة بعد فوزه برباعية على عجمان في الجولة ذاتها، فيما وصل الوحدة للنقطة 31 وبقي في المركز الثالث ولكنه بات مهدداً بفقدانه في حال فوز الوصل على دبا الفجيرة.

وكرس شباب الأهلي عقدته للوحدة الذي فشل في الفوز على ملعبه في الدوري منذ 14 عاماً، إذ كان آخر فوز للعنابي على الفرسان في استاد آل نهيان بالدوري في موسم 2009-2010.

تقدم شباب الأهلي أولاً عن طريق كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 64 احتسبها الحكم بعد تعرض اللاعب لعرقلة من المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا.

وعادل مدافع الوحدة التونسي علاء زهير النتيجة بكرة رأسية في الدقيقة 78 من الركنية التي أرسلها ماتيوس بيريرا.

وأنقذ محمد الشامسي حارس الوحدة فريقه من هدف محقق في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعدما تصدى لانفراد صريح للبديل حارب عبد الله.

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