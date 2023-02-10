كلباء يتخطى الظفرة بثنائية بيسا والفردان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع اتحاد كلباء فوزاً ثميناً من مضيفه الظفرة 2-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم الجمعة بالجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء، أحرز فيها ثنائية الفريق الضيف دانيل بيسا ق 75 وحبيب الفردان ق 4+90، ليرفع «النمور» رصيده إلى 24 نقطة محافظاً على مركزه الثامن في جدول الترتيب، ويبقى الظفرة برصيد 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

قدم الفريقان مستوى جيداً في الحصة الأولى التي عكست رغبتهما في الفوز بالنقاط الثلاث، مع أفضلية اتحاد كلباء الذي تفوق في السيطرة وتبادل الكرات، لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الظفرة الذي اعتمد على أسلوبه الدفاعي المعتاد مع الهجمات المرتدة، والتي شكلت خطورة على مرمى «النمور» الذي تألق في حمايته عيسى أحمد.

وتراجع الأداء في الشوط الثاني على الرغم من تحرر الظفرة بعض الشيء من التركيز على الجانب الدفاعي، بحثاً عن الفوز لإنقاذ موقفه المتأخر في جدول ترتيب الدوري، ولكنه اصطدم بصمود دفاع الفريق الضيف، مع نشاطه في الجانب الهجومي ونجاحه في امتلاك الكرة.

وفي الدقيقة 75 تمكن دانيل بيسا من فك شفرة شباك الظفرة بإحراز الهدف الأول للنمور من عكسية سلطان الزعابي، حولها مباشرة بقدمه في المرمى، لتشتعل المواجهة في الدقائق المتبقية مع إجراء تعديلات هجومية في صفوف الظفرة لإدراك التعادل دون أن ينجح في مهمته، مع استقبال شباكه الهدف الثاني من البديل حبيب الفردان في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر والذي انتهت عليه المواجهة.

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