الشارقة يزاحم الصدارة برباعية في عجمان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير- سالم خميس

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واصل الشارقة سباقه القوي نحو الصدارة بفوزه العريض على ضيفه عجمان 4-0 في انطلاقة الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين بعد مستوى مميز قدمه الشارقة، ليصل للنقطة 34 وبقي عجمان في 26 نقطة، ووضع المحترف الجديد جورج دجانيني بصمته في أول ظهور له سواء التسجيل أو صناعة الأهداف.

وبدأ الشارقة أسلوبه الهجومي مبكراً وضاعت أول الفرص في الدقيقة الثانية من لوان بيريرا ثم فرصة ثانية في منتصف الشوط سددها عثمان كمارا وصدها ببراعة الحارس علي الحوسني، ولم ينتظر الشارقة كثيراً بعد ذلك بعد أن نجح جورج دجانيني في افتتاح التسجيل بتسديدة داخل الصندوق على يسار الحارس، واحتاج الحكم يوسف الجسمي إلى العودة لتقنية «الفار» في الدقيقة 36 لاحتساب ركلة جزاء نتيجة إبعاد المدافع عبد الله صالح عكسية باكو الكاسير بيده، ونجح بيانيتش في ترجمتها هدف ثانٍ، وضاعت فرصة تقليص النتيجة لعجمان في نهاية الشوط من تسديدة ثابتة لعبها فراس بالعربي بذكاء مرت بقليل من مقص المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين دون رد.

واستمر الشارقة في أسلوبه الهجومي منذ بداية الشوط الثاني وضاعت له فرصة الهدف الثالث من دجانيني بعد أن تصدى لها علي الحوسني ورد شقيقه عادل الحوسني حارس الشارقة بالتصدي لهجمة مماثلة لعجمان من فراس بالعربي وعاد دجانيني ليصنع الهدف الثالث لـ باكو ألكاسير في الدقيقة 62، واستمر تبادل الهجمات بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة 88 لتعلن هدفاً رابعاً صنعه البديل ماجد راشد للبديل الآخر سالم صالح من أول لمسة بعد دقيقة واحدة من دخوله لتنتهي المباراة بفوز الشارقة برباعية دون رد.

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