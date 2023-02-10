الوحدة وشباب الأهلي.. حوار الصدارة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي- إيهاب زهدي

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يلتقي، في الثامنة والربع مساء اليوم، الوحدة وشباب الأهلي، باستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، في قمة مهمة ومرتقبة، ستشهد صراعاً وحواراً بين الكبار على صدارة الدوري، يدخلها كلا الفريقين بشعار الفوز، من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب، ويحتل الوحدة، صاحب الأرض، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي.



ويسعى «العنابي» لكسر عقدة لازمته على ملعبه في أبوظبي، في مواجهاته أمام «فرسان دبي»، ويتطلع لتحقيق فوز غائب على الفرسان باستاد آل نهيان منذ 14 عاماً، حيث كان آخر فوز حققه الوحدة على ملعبه على شباب الأهلي في الدور الأول لموسم 2009 - 2010، وتحديداً في سبتمبر 2009، عندما فاز العنابي 3 - 1، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن «أصحاب السعادة» من تذوق طعم الانتصار في معقله بالدوري، وانتهت كل المباريات بالتعادل أو فوز «الفرسان».



رد الاعتبار



المباراة تشكل أهمية قصوى للوحدة، الذي يسعى لخطف الصدارة، ورد اعتباره أمام شباب الأهلي، الذي فاز عليه في مواجهتين هذا الموسم، بعدما فاز شباب الأهلي في مباراة الدور الأول بالدوري 2 - 1، وأقصى الوحدة من دور الـ 16 من بطولة الكأس الغالية بالفوز 1 - 0.



وتميل كفة المواجهات التاريخية بين الفريقين، لمصلحة شباب الأهلي، الذي حقق الفوز في 11 مباراة، مقابل 6 للوحدة، بينما حضر التعادل في 10 مباريات،ويفتقد الوحدة واحداً من أهم عناصره، وهو المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، لتراكم الإنذارات، فيما يستعيد الفريق جهود إسماعيل مطر،والبرتغالي سيلفا.



أهمية



وشدد خيمينيز مدرب الوحدة، على أهمية وقوة المواجهة، مؤكداً أن المباراة مهمة للفريقين، ولكنها ليست حاسمة في الصراع على اللقب، وقال: المواجهة قوية وصعبة، ولكن إذا فزنا وخسرنا بعدها، على سبيل المثال، مباريات أخرى، فهذا لا يعني شيئاً، وكل المباريات مهمة بالنسبة لنا. وأضاف: الوحدة جاهز للقاء، ولضغوط الصدارة، ووضعية الفريق تسمح له باللعب وسط هذه الضغوط، لدينا غيابات مهمة ومؤثرة للغاية، مثل جواو بيدرو، ولكن الوحدة يمتلك عدداً كبيراً من العناصر الجيدة القادرة على تعويض أي غياب. وأشار جارديم مدرب شباب الأهلي، أن المنافس يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وقال: الفريقان لديهما أهداف مشتركة، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج.

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