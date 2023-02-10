النصر وخورفكان.. البحث عن الأمان

المصدر: دبي - عدنان الغربي ، خورفكان - محمد فضل

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يستضيف النصر نظيره خورفكان، في الثامنة و15 دقيقة مساء اليوم، باستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهم لـ«العميد،» بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها في جدول الترتيب، حيث إن رصيده 11 نقطة، في المقابل لخورفكان 16 نقطة، وتعتبر المباراة فرصة ثمينة للفريقين لمواصلة الهروب نحو منطقة الأمان.



ويلعب خورفكان بصفوف مكتملة وبمشاركة البرتغالي ايلتون والبرازيلي دودو والأنغولي ابرو.



وقال عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان: تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري، نواجه فريقاً صعباً وقام بانتدابات جيدة خلال الميركاتو، ويسعى لاعبونا لتقديم مباراة جيدة وممتعة للجماهير.



وطالب العنبري لاعبي فريقه بتوخي الحذر وضرورة مراقبة مفاتيح لعب النصر.

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