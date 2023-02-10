الشارقة وعجمان.. الصدارة ورد الاعتبار

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يبحث الشارقة ثاني الترتيب وصاحب الـ 31 نقطة، عن العودة لصدارة دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي ضيفه عجمان في الخامسة والنصف من مساء اليوم باستاد الشارقة بالجولة 16، على أمل تعثر المتصدر شباب الأهلي المتقدم عليه بفارق نقطة. وفي المقابل يتطلع «البرتقالي» إلى رد اعتباره بعد الخسارة في الدور الأول على ملعبه 2 - 3 والتقدم للأمام، خصوصاً بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر ووصوله للنقطة 26.

وتعتبر مباراة اليوم خارج التوقعات، حيث ينشد الفريقان الفوز بعد أداء مميز، وانتصار عريض في الجولة الماضية، ويتوقع أن يظهر في تشكيلة الشارقة، محترفه الجديد دجانيني القادم من الدوري التركي، كما انضم لتدريبات الفريق كل من: ماجد حسن وميلوني، وهما اللذان تعافيا من الإصابة، وفي المقابل يغيب عن عجمان كل من ميرالي ووليد اليماحي.

مهمة صعبة

ووصف الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، المباراة بالمهمة والصعبة، مشيداً بالتنظيم الهجومي الخطير لمنافسه، مشيراً إلى أن عجمان يمتاز بالمرتدات المؤثرة واللعب الجماعي المنظم.

وشدد كوزمين على أهمية الخروج بنتيجة مرضية تضمن للفريق استمرارية السير في طريق النتائج الإيجابية والحفاظ على إيقاع الفوز. وطالب مدرب الشارقة جماهير فريقه باستمرار الدعم والوقوف خلف الفريق الذي ينافس في عدد من البطولات، وتعتبر المساندة الجماهيرية هي الوقود الذي يحرك اللاعبين في الملعب ويمكنهم من العطاء بأقصى جهد ممكن.

أجواء رائعة

وأوضح غوران مدرب عجمان، أن فريقه استعد بـ 4 حصص تدريبية من بعد مباراة النصر وسط أجواء رائعة وروح معنوية عالية، مؤكداً جاهزية فريقه وقال الشارقة لديه فريق قوي ويملك لاعبين جيدين، ولكن ثقته كبيرة في لاعبيه لتقديم مستوى يؤهل عجمان لنتيجة إيجابية، وأشار إلى أن تقارب النقاط في مقدمة الجدول يمثل حافزاً كبيراً لفريقه وأنه يطمح ليكون بين الأربعة الكبار في الترتيب ويتعامل مع كل مباراة على حده. وأشار غوران إلى استمرار غياب ميرال ووليد اليماحي بسبب الإصابة.

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