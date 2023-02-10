الظفرة وكلباء.. دوافع مختلفة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل ، أبوظبي ـ أحمد عيسى

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يرفع الظفرة وضيفه اتحاد كلباء شعار الفوز، عندما يلتقيان عند الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين. ويسعى كل فريق للفوز بالنقاط الثلاث، بدوافع مختلفة، وللظفرة 7 نقاط، ويأمل الابتعاد عن شبح الهبوط، ومعانقة الفوز الأول في الدور الثاني أما اتحاد كلباء، فجمع 21 نقطة، ويطمح للتقدم في جدول الترتيب.

وأكد ألكسندر مدرب الظفرة، أن المباراة صعبة، ذاكراً أن اتحاد كلباء يضم عناصر متميزة، وقال: نحن عازمون على الخروج بنتيجة إيجابية، لأن موقفنا يتطلب جمع أكبر عدد من النقاط، ونأمل أن تكون المواجهة بداية تحقيق الانتصارات.



ووصف مجيدي مباراة ملعب الظفرة بالصعبة، مشيراً إلى أن الظفرة لديه حافز كبير للفوز في المباراة، ما يصعب تلك المعطيات المهمة على النمور، وقال: نعمل للفوز بالنقاط، وتحسين الصورة.

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