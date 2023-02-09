المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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قدم نادي الشارقة التونسي سامي السعيدي مدرب فريق رجال اليد، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد، مشرف كرة اليد الشرقاوية، وعلي المرزوقي مدير الفريق.

وقال السعيدي: طموحاتي كبيرة لتحقيق أهداف يد الشارقة وقاد المدرب الجديد تدريبات الفريق استعداداً لملاقاة فريق النصر في الجولة الثانية من الدور نصف النهائي لدوري أقوياء اليد غداً وسيواجه الجزيرة، 18 الجاري نفسه، ثم يدخل معسكراً مغلقاً من 22 وحتى 28 الجاري قبل المغادرة إلى البحرين لخوض معسكر إعداد قبل البطولة الخليجية التي يستضيفها النجمة البحريني، من 1 إلى 6 مارس المقبل.

ويعد السعيدي من أبرز الأسماء في كرة اليد الأفريقية والعربية، ويملك سيرة ذاتية حافلة بالألقاب كلاعب ومدرب، وسبق له قيادة منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وتدريب فريق النجم الرياضي الساحلي لفترات طويلة، حيث سبق له التتويج مع بطل تونس بلقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال 2019، كما يمتلك سامي السعيدي، تجارب وخبرات عدة خارج تونس، في فرنسا وقطر والإمارات.

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