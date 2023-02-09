«اللاعب المقيم» على طاولة اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستعرض اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه مساء اليوم في مقره بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قضية اللاعب المقيم التي أصبحت حديث الشارع الرياضي في الآونة الأخيرة، بعد أن كثرت المخالفات عليه سواء بالتلاعب في الأعمار أو التلاعب في أوراق رسمية محلية، لتسهيل قيده بسجلات الاتحاد، وبالتالي أصبحت قضية تهدد مستقبل الكرة محلياً، ومن المتوقع أن يشكل مجلس الإدارة لجنة من الخبراء والمختصين لمناقشة تلك القضية المهمة ووضع الحلول المناسبة لتلاقي السلبيات التي ظهرت عند التطبيق الميداني.

كما يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة تقارير من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية عن مستقبل العمل في المنتخبات، وجدول مواعيد تجمع المنتخبات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تقرير من لجنة الحكام عن العمل المستقبلي والخطط التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى قضاة الملاعب بشكل عام، إضافة إلى عدد من التوصيات المرفوعة من مختلف لجان العمل في اتحاد الكرة.

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