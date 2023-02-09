تعثّر صفقة انتقال جشك للنصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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حال إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوية في الخامسة من مساء أمس دون اكتمال صفقة انتقال أحمد جشك لاعب اتحاد كلباء إلى النصر، لضيق الوقت. وكان جشك الذي يلعب حالياً في صفوف اتحاد كلباء معاراً من شباب الأهلي سينتقل إلى العميد بنظام الإعارة من ناديه الأصلي حتى نهاية الموسم، لكن غلق باب الانتقالات عند الساعة الخامسة من مساء أمس، وقبل اكتمال الإجراءات، حال دون اكتمال الصفقة.

من جهة أخرى، نجح النصر في ضم المدافع محمد شاكر (25 عاماً) بنظام الإعارة من العين حتى نهاية الموسم، ليصبح ثامن صفقة للعميد خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأعرب محمد شاكر، عن سعادته بالانضمام للنصر وتمنى أن يقدم الإضافة للفريق وأن يكون عند حسن ظن إدارة العميد التي منحته ثقتها.

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