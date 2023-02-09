أوباميكانو: حسّنت أحبالي الصوتية مع مغني أوبرا

المصدر: (ميونيخ - د ب أ)

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اعترف دايوت أوباميكانو، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه عمل على تحسين صوته مع مغني أوبرا، من أجل أن يكون له حضور عام أفضل على أرض الملعب. وقال اللاعب الدولي الفرنسي، لصحيفة (شبورت بيلد) الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس، إنه واجه صعوبة في رفع صوته خلال المباريات، لكي يتمكن زملاؤه في الفريق من سماعه.

وأضاف أوباميكانو قائلاً: «غالباً ما كنت أعاني من التهاب في الحلق، وكنت أشعر أن صوتي مبحوح بعد المباريات، لهذا السبب تلقيت المساعدة. لقد قمت بتحسين أحبالي الصوتية مع مغني أوبرا».

وتابع :«لقد غنينا معاً، قام بتدريبي. الآن يمكنني الصراخ بصوت عالٍ، وبإمكاني إعطاء التعليمات في جميع أنحاء الملعب».

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