الإمارات يتعاقد مع الدولي العماني أرشد العلوي

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، مع اللاعب الدولي العماني أرشد العلوي، قادماً من نادي الكويت الكويتي، حضر توقيع العقد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبدالله إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة.

ويأتي تعاقد الصقور مع أرشد العلوي، بعد تألقه مع المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج الأخيرة في البصرة، التي أقيمت في العراق، وساهم العلوي (23 عاماً) في تحقيق منتخب عمان للمركز الثاني في كأس الخليج. وأكد عبدالله الطويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، أن اللاعب يملك الإمكانات التي تساعد الفريق في المرحلة المقبلة.

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