1700 لاعب في كأس «مانشستر سيتي أبوظبي» 18 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن منظمو كأس مانشستر سيتي أبوظبي أن المدينة على موعد مع النسخة الأروع والأجمل من الحدث تزامناً مع وصول الاستعدادات التنظيمية إلى مراحلها النهائية.

وتعود البطولة إلى ربوع العاصمة أبوظبي بعد إقامتها آخر مرة في عام 2019، بعد غياب بسبب الجائحة. وتشهد منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي في أحدث مواسمها جدولاً موسعاً للمنافسات والمزيد من الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها مرافق وملاعب مدينة زايد الرياضية.

وأكد سايمون هيويت، مدير البطولة ومدير أول عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدارس السيتي لكرة القدم، رسالة الكأس المتمثلة في تشجيع اللاعبين الصغار على المنافسة الرياضية في أجواء ودية تتيح لأصحاب المواهب الناشئة الاستمتاع بأوقاتهم.

وتابع: توفر أجواء البطولة ومنافساتها بيئة مثالية للاعبين الصغار للاستمتاع بوقتهم وإطلاق قدراتهم واختبار تجربة لا تنسى. وتتواصل أنشطة البطولة ومنافساتها المشوقة على مدار يومي السبت والأحد 18 و19 فبراير في مدينة زايد الرياضية، حيث تتيح للاعبين الصغار فرصة تطوير قدراتهم الرياضية وصقلها عن طريق الاحتكاك بأفضل المواهب

وتشهد البطولة الكروية المخصصة للاعبين الناشئين في الصغار في موسم 2023 منافسات مشوقة وفعاليات ممتعة بمشاركة ما يزيد على 128 فريقاً وأكثر من 1700 لاعب يمثلون أكثر من 13 بلداً في مختلف أنحاء العالم، إذ تجتذب منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي ألمع المواهب الكروية الناشئة إلى أبوظبي للمنافسة على فرصة رفع التتويج بالبطولة».

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