العين يرفع شعار «قادرون» للدفاع عن لقب الدوري

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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على بعد 48 ساعة من المواجهة المرتقبة التي تجمعه بغريمه الجزيرة بعد غدٍ السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، سادت أجواء من التفاؤل والثقة وسط العيناوية بعد أن تقلص الفارق مع المتصدر إلى 4 نقاط، وتفاعلت جماهير العين مع شعار «قادرون» الذي رفعه عبدالله علي مشرف الفريق الأول على حسابه بانستغرام، وطالبت بمضاعفة الجهود لمتابعة النتائج القوية والاقتراب أكثر من الصدارة، باعتبار أن الفوز على الجزيرة خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف المأمول.

فوز

وفاز العين على الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف في آخر مواجهاته بالدوري، وهو ما وصفه المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للفريق، بالفوز السهل، موضحاً إن الفريق كان بمقدوره الخروج بنتيجة أكبر من تلك التي انتهت عليها المواجهة، مشدداً على أهمية وضرورة التركيز على مباراة الجزيرة المرتقبة والعمل بجدية أكبر لمتابعة مرحلة النتائج القوية.

نتائح

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً واضحاً في مستوى ونتائج العين، إذ لم يخسر أية مباراة في آخر 7 مواجهات له بالدوري محققاً الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3، وهو ما أسعد الجماهير العيناوية خصوصاً بعد التألق اللافت لجميع اللاعبين بقيادة الأوكراني اندري يارمولينكو، الذي تعرض لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه الفني.

فارق

ويحتاج العين الذي يحتل المركز الخامس برصيد «28 نقطة» للفوز على الجزيرة للوصول إلى النقطة «31» على أمل تعثر الفرق المنافسة بالتعادل أو الخسارة ليتقلص فارق النقاط على أسوأ الفروض في حال تعادل شباب الأهلي، والشارقة صاحبي المركزين الأول والثاني على التوالي.

وتابع العين مناوراته الميدانية استعداداً للقاء قمة أبوظبي، وبينما طالب المدرب سيرجي ريبروف، أنصار الفريق بالتواجد دائماً في المدرجات لإلهاب حماس اللاعبين ودعمهم في جميع المواجهات خارج وداخل العين. وعقدت الجماهير العيناوية اجتماعات مفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي استعداداً للاحتشاد في ملعب استاد هزاع بن زايد بعد غدٍ للوقوف خلف فريقهم من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة.

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