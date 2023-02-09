ناصر اليماحي: انتظروا الفجيرة في قادم المواسم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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امتدح ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، الأداء المتطور لشباب الفجيرة خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الأخيرة، والتي تمكن عبرها «الذئاب» من تحقيق الفوز في مباراتين على التوالي، فضلاً عن أداء مشرف للفريق ضد الوصل في ثمن نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي قدم فيها الفجيرة الأداء الأجمل في هذا الدور وغادر المسابقة الأغلى وهو مرفوع الرأس، وطالب الفريق بالاستمرار في تقديم الأفضل خلال هذا الموسم مع عدم استعجال النتائج.

وأثنى ناصر اليماحي، على جهود الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، الذي يحرص بشكل مباشر على متابعة كل التفاصيل في النادي وحقق نقلة نوعية في الرياضة بإمارة الفجيرة من خلال سعيه لتعزيز دور النادي في البطولات المحلية، كما عمل على ترسيخ البنية التحتية المتطورة للنادي بوضع خطط طويلة المدى وكان حريصاً على تكريم مؤسسي الحركة الرياضة في الإمارة واللاعبين والمشجعين الأوائل في لفتة كريمة تقديراً لجهودهم ووفائهم للرياضة.

وأشار اليماحي، وكما يلاحظ الجميع النهضة الاقتصادية التي يشهدها النادي حالياً برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وذلك لتأمين مستقبل مشرق للاعبين، إلى جانب بناء فريق يتم الاعتماد فيه على العنصر الشبابي، وأعتقد بأن الذئاب سيكون له شأن كبير في قادم المواسم.

كما أشاد اليماحي بالتسجيلات النوعية والوجوه الجديدة التي انضمت لقائمة المدرب الشاب محمد الحوسني خلال الميركاتو الشتوي، منوهاً إلى أن اللاعبين الجدد أحدثوا الفارق وانسجموا سريعاً مع تشكيلة الجهاز الفني ليحدثوا الفارق وعلى رأسهم كل من كوتينهو وكارلوس دياز والبرتغالي باربوسا تينو، إلى جانب التنزاني سيد خميس لاعب بني ياس السابق، ولا ننسى بقية لاعبي الفريق الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل تحقيق الذئاب للانتصارات.

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