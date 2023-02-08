الجزيرة يدعم هجومه بالعراقي أيمن حسين وأحمد فوزي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تعاقد الجزيرة رسميا مع المهاجم العراقي أيمن حسين "27 عاما" قادما من نادي المرخية القطري، والذي تُوج بلقب هداف خليجي 25 برصيد 3 أهداف، وبالمقابل أستغنى النادي عن المدافع التشيكي فيلب نوفاك الذي كان قد انضم للكشوفات في التعاقدات الصيفية السابقة دون أن يقدم المستوى المطلوب.

وأعاد الجزيرة المهاجم الشاب أحمد فوزي "21 عاما" إلى صفوفه بعد إنهاء إعارته إلى نادي الظفرة والتي أستمرت 5 أشهر، وذلك في خطوة يستهدف بها دعم خط هجومه في بقية مشوار الموسم وتغطية غياب هدافه الأول علي مبخوت لنيله شرف أداء الخدمة الوطنية.

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