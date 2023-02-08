الإمارات يتعاقد مع الدولي العماني أرشد العلوي

المصدر: متابعة – محمد فضل

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تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، مع اللاعب الدولي العماني أرشد العلوي، قادماً من نادي الكويت الكويتي.

حضر توقيع العقد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبدالله إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة.

ويأتي تعاقد الصقور مع الدولي أرشد العلوي، بعد تألقه مع المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج الأخيرة في البصرة، التي أقيمت في العراق، وساهم العلوي (23 عاماً) في تحقيق منتخب عمان للمركز الثاني في كأس الخليج.

وأكد عبدالله الطويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم أن اللاعب يملك الإمكانات التي تساعد الفريق في المرحلة القادمة، وتم التعاقد معه بعد التشاور مع المدرب فتحي العبيدي الذي رحب باللاعب، كما أنه تم تفضيله على العديد من السير الذاتية من اللاعبين لما يملكه من إمكانات تتناسب مع الفريق.

بدوره أعرب العلوي عن أمله بأن يشكل إضافة لنادي الإمارات وأن يحقق مع زملائه طموحات النادي، ويسعد جماهير الصقور التي تنتظر منه وزملائه المستوى المتميز الذي يليق بنادي الإمارات.

الجدير بالذكر أن الامارات يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب دوري الدرجة الأولى خلف حتا برصيد 38 نقطة.

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