«ميركاتو» الشتاء يغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يغلق «ميركاتو اللاعبين» الشتوي للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد نشاط مكثف شهدته الأيام الماضية منذ تم فتح باب القيد، في 11 يناير الماضي، وشهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين المواطنين والأجانب، بصفوف الأندية؛ سواء المحترفين أو الهواة، وتتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد اليوم، وستعلن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الأرقام الخاصة بعملية القيد عقب انتهاء الوقت المحدد مساء اليوم.

وشهدت الفترة الماضية تزايد حركة القيد في صفوف الأندية، من أجل تدعيم الصفوف بلاعبين جدد يحققون أهداف تلك الأندية، ويتوقع أن يشهد اليوم الأخير إقبالاً كبيراً في عملية القيد، لانتهاء الأندية من تعاقداتها، لمواجهة طموحات المرحلة المقبلة من عمر المسابقات المحلية، خصوصاً مع اشتداد المنافسة سواء على القمة أم القاع، حيث يتوقع قيد حالات عدة في اللاعبين وخصوصاً الأجانب بعدد من الأندية، التي تسعى إلى ترتيب أوراقها خلال الساعات الأخيرة، والاستقرار على لاعبيها الجدد، في خطوة لإعادة ترتيب أوراقها، وسد احتياجاتها، أما أندية القاع والمهددة بالهبوط إلى دوري الهواة فقد سعت للتعاقد مع لاعبين يحققون الفارق، ويسهمون في حصد مزيد من النقاط خلال الفترة المقبلة.

تدعيم الصفوف

وتتسابق الأندية على تدعيم صفوفها بعدد من الصفقات المميزة خلال الساعات المقبلة، وكثفت اتصالاتها خلال الساعات الماضية من أجل إنهاء الصفقات وضم لاعبين جدد لصفوفها، حيث تدور مفاوضات لانتقال عدد من اللاعبين سواء بالإعارة أم الانتقال النهائي، وكذلك تدور مفاوضات من أحد أندية القمة مع لاعب برازيلي يلعب في الدوري الصيني، ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة، كما تم غلق ملف انتقال لاعب عجمان فراس بالعربي حيث رفض عجمان عدداً من العروض المغرية مالياً نظير انتقال اللاعب، كما أغلق كلباء انتقال لاعبه أحمد عامر، وقرر عدم الاستغناء عنه، في المقابل يفاوض الجزيرة اللاعب العراقي أيمن حسين المحترف في قطر بديلاً عن اللاعب علي مبخوت الذي سيلتحق بالخدمة الوطنية.

ووفق مصادر مهتمة بعملية التعاقدات، فقد وصلت قيمة تعاقدات الأندية خلال الفترة الماضية ما يقارب من 125 مليون درهم، ويتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الصفقات خلال الساعات المتبقية من «الميركاتو»، حيث تعاقد النصر مع 7 لاعبين، وهم سعود عبد الرزاق، سلطان الشامسي، عبد العزيز صنقور، سمير ميميشيفيتش، بينيل مالابا، محمد برغش، وحمدان الكمالي، وتعاقد دبا الفجيرة مع إدواردو ناسيمينتو دا سيلفا جونيور (ايدو)، روجريو ألفيس دوس سانتوس (شينا)، بيدرو هنريك دي كاسترو سيلفا سوليا، وحبيب يوسف وعبدالله خميس، وتعاقد البطائح مع اللاعبين عمر أحمد، حمد البلوشي، جيفرسون دوغلاس وكوامي بونسو، والظفرة مع اللاعبين جورجي ميلانوف وتياغو دي ليونكو والوحدة مع فاكوندو كروسبزكي وماتيوس بيريرا، وخورفكان مع اللاعبين فابيو آبرو ورافاييل دودو والوصل مع لويس مارسيلو وجوليان بابلو.

في حين، تعاقد عجمان مع روكي مارسيان والعين مع تيدي دفاي، واتحاد كلباء مع عبدالله ديابي، وشباب الأهلي مع طارق أحمد، وبني ياس مع خليل الحمادي.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة أتاح الفرصة أمام الأندية لتسجل لاعبين خلال 21 يوم عمل من تاريخ غلق باب القيد على أن يكون اللاعب حراً وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد.

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