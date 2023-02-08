مباراة البطائح وبني ياس في الشارقة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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يلعب فريق البطائح المباراة المقبلة أمام ضيفه بني ياس على استاد الشارقة في الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، وخاض «الراقي» المباريات السابقة في الموسم الجاري على ملعب اتحاد كلباء واستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ويسابق البطائح الزمن لتجهيز استاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة بالشارقة، المقرر أن يخوض فيه مبارياته بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. ومن جهة أخرى، يواصل الفريق استعداداته لمواجهة «السماوي» بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء المدافع عبدالله عباس، الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية أمام الوصل.

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