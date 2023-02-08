اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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اعتذر اتحاد الكرة عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال التي كانت مقررة بالفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل المقبلين، بسبب ازدحام الرزنامة المحلية والقارية بالعديد من الأنشطة والمسابقات الرسمية، وتسلم اتحاد غرب آسيا كتاباً رسمياً من اتحاد الكرة تضمن إخطاره بالاعتذار عن عدم استضافة البطولة.

وسيقوم اتحاد غرب آسيا بعرض كتاب الاعتذار على اللجنة التنفيذية لبحث الخيارات المتاحة أمامه، وإصدار القرار النهائي بما يتناسب مع المعطيات.

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