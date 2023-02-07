زايد العامري ينقذ الجزيرة في خورفكان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنقذ زايد العامري مهاجم الجزيرة، فريقه من الخسارة الخامسة في دوري أدنوك للمحترفين عندما أحرز هدف التعادل في مرمى خورفكان أول من أمس، ضمن الجولة 15 من المنافسة عند الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر الذي قدره الحكم بثماني دقائق، مؤكداً جاهزيته لخلافة علي مبخوت المهاجم الأول للفريق في بقية مشوار الموسم.

وشارك العامري بديلاً في الدقيقة 72 بعد أن استعان به المدرب مارسيل كايزر لفك شفرة دفاع خورفكان الذي ظل صامداً أمام الهجوم الجزراوي الكاسح منذ بداية اللقاء، ونجح العامري في إحراز أغلى هدف لفريقه بعد نهاية الزمن الرسمي، محرزاً ثاني أهدافه في النسخة الحالية من الدوري، والتي شارك فيها لمدة 220 دقيقة فقط خلال 9 مباريات بمنحه فرصة اللعب لدقائق معدودة ما أثر على وضع بصمته في شباك المنافسين.

وكان واضحاً رغبة زايد العامري بعد نزوله أرضية الملعب في تأكيد موهبته ومقدرته على قيادة هجوم «فخر أبوظبي» في غياب زميله علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، والذي أكدت أنباء غيابه عن بقية مباريات الموسم الحالي لنيله شرف أداء الخدمة الوطنية، ليفقد الفريق عنصره الأهم ومفتاح انتصاراته.

وبجانب إنقاذ فريقه من الخسارة التي كانت ستترك إحباطاً كبيراً وسط أسرة النادي، فإن هدف البديل زايد العامري حافظ أيضاً على حظوظ الجزيرة في إمكانية المنافسة على بلوغ الصدارة والتتويج باللقب، حيث منحه التعادل نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس وبفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر شباب الأهلي، وبفارق نقطة عن صاحب كل مركز يتقدم عليه في الترتيب، ما يجعل تعويض فارق النقاط وارداً في المنافسة التي تبقت عليها 11 جولة من ضمنها مواجهات تجمع الجزيرة بجميع الفرق التي تتقدم عليه في الترتيب بداية بالعين الذي يلتقيه في الجولة المقبلة.

روح معنوية

وأسهم هدف زايد العامري في رفع روحه المعنوية، ومنحه الدافع والثقة لتقديم مستويات أفضل حال وجد فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، ويرجح أن ينال ثقة المدرب كايزر ليكون الخيار الأنسب في بقية مشوار الموسم.

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