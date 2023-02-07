الوصل.. خطوة جديدة في طريق التحدي

المصدر: دبي- علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطا فريق الوصل الأول لكرة القدم، خطوة جديدة مهمة جداً في طريق التحدي لاعتلاء منصة التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، بعد اقتناصه النقاط الثلاث الثمينة لمباراته أمام ضيفه البطائح في الجولة 15 من البطولة، معززاً تمسكه بالمركز الرابع في لائحة الترتيب العام، برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر شباب الأهلي.

وأفرزت مباراة الوصل أمام البطائح، 4 معطيات غاية في الأهمية بالنسبة للإمبراطور، الأولى، إظهار شخصية البطل، والثانية، تكريس مبدأ الثقة العالية بالنفس، والثالثة، انتهاج أسلوب الواقعية في التعامل مع المباريات، والرابعة، تفضيل حصد النقاط على مستوى الأداء، وهي معطيات جسّدها الوصل عملياً في المباراة.

استثمار الفرص

وفي المقابل، قدم البطائح مستوى جيداً، خصوصاً في الشوط الأول، والربع الأخير من الشوط الثاني من المباراة، لكنه لم يُظهر المقدرة الكافية على استثمار الفرص السانحة أمام مرمى الوصل، وتحويل تلك الفرص إلى أهداف تعزز فرصة البطائح في الابتعاد أكثر عن دوامة الهبوط مع الفرق الأخرى المهددة بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى.

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، لفت إلى أن فريقه قد أنجز المهمة الرئيسة في المباراة، وهي الظفر بالنقاط الثلاث، معتبراً ذلك، أمراً مهماً جداً في سباق المنافسة، مشدداً على أن الوصل لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول من المباراة، منوهاً بأن البطائح فريق جيد، يلعب بطريقة جيدة، مشيراً إلى أن الوصل استطاع فرض أسلوبه في الشوط الثاني، ويحقق الفوز، واقتناص النقاط الثلاث للمباراة.

مشوار المنافسة

الدولي فابيو ليما، نجم الوصل، أبدى سعادته بفوز فريقه في المباراة، ومواصلة مشوار المنافسة على درع البطولة، موضحاً حقيقة ما انتشر مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي حول انتقاله إلى العين في الموسم المقبل، بقوله مازحاً: أنا سعيد مع الوصل، ولن أنتقل إلى العين، وهذا ردي على ما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، فريقنا يحقق نتائج مميزة في الدوري، ونفكر في كل مباراة على حدة، والدوري ما زال طويلاً، لدينا بدلاء مميزون، بإمكانهم عمل الفارق.

من جانبه، أشار المغربي سعيد شخيت، مدرب البطائح، إلى أن فريقه لعب بصورة جيدة في الشوط الأول، لكنه تأثر سلباً بتسجيل الوصل الهدفين الثاني والثالث، لافتاً إلى أن بمقدور فريقه التعويض في الجولات القادمة من الدوري، منوهاً بأن البطائح أضاع فرصاً سانحة عدة أمام مرمى الوصل.

ورفض سعيد شخيت تحميل أي من لاعبيه مسؤولية تسجيل الوصل أهدافه الثلاثة في المباراة، مشدداً على أن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة، داعياً فريقه إلى حتمية التركيز العالي طوال المباريات، مشيراً إلى أن فريقه عانى من بعض الإجهاد، الذي إثر سلباً في أداء البطائح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز