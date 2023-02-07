العنابي على الصدارة «ناوي».. وتيغالي إلى 177 هدفاً

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عاد الوحدة من رحلة الساحل الشرقي، بنقاط الفوز على كلباء، وأطلق العنابي تحذيراً لمنافسيه، مفاده أن الفريق «ناوي» على استرداد الصدارة، كما أن رفاق سبستيان تيغالي، تمكنوا من تحقيق أرقام إيجابية، بعد وصول تيغالي إلى 177 هدفاً، خلف هداف الجزيرة علي مبخوت «186 هدفاً»، كما أن تيغالي أحرز هدفه العاشر في مرمى كلباء، ليصبح هداف مواجهات الفريقين دون منازع، وتمكن الوحدة من الثأر لهزيمة الذهاب بهدف، ليرد الصاع بهدفين، ليصل إلى النقطة 30، وبات لا يفصله عن شباب الأهلي، الذي يواجهه في الجولة المقبلة، سوى نقطتين فقط.

سلبيات

وإن كانت زيارة العنابي رافقتها أرقام إيجابية، إلا أن صاحب الأرض فريق كلباء، حقق أرقاماً سلبية، بعد أن أهدر له السلوفاكي فيليب كيش ركلتي جزاء، خلال دقيقتين 64، 65، ليفوت اللاعب فرصة التعادل على أقل تقدير، وفشل اللاعب أحمد عامر في فك صيامه التهديفي للمباراة الثالثة توالياً، منها اثنتان في الدوري، وواحدة ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة، ويبدو أن العرض الذي قدمه نادي الجزيرة للاعب، وتم رفضه من قبل إدارة شركة كرة القدم بنادي كلباء، أثر في مشوار اللاعب عامر، الذي تم استبداله بين شوطي مباراة كلباء والوحدة، ولم يكن لأحمد عامر أي دور خلال شوط المباراة الأول.

فوز مهم

بدوره، قال مانويل خيمينيز مدرب الوحدة: حققنا فوزاً مهماً للغاية، على فريق قوي، ودائماً ما يضع أمامنا مجموعة من الصعوبات، وتفوق علينا في مرحلة الذهاب، مباراتنا أمس لم تكن سهلة على الإطلاق، بعد أن تقاسم الفريقان نسبة الاستحواذ على الكرة 50 % لكل فريق، وكان من المفترض أن ينهي لاعبينا الشوط الأول بتسجيل 3 أهداف على أقل تقدير، بعد أن تسيد الفريق زمام الأمور، وتمكنا من تسجيل الهدفين، وفي الشوط الثاني عانينا كثيراً في الحفاظ على التقدم، وتمكنا من إنهاء المباراة لمصلحتنا، وعلينا طي هذه الصفحة، والتفكير في قادم المواجهات.

أخطاء فردية

من جانبه، أكد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء، أنه راضٍ عن أداء اللاعبين خلال الشوطين، ولعبنا مباراة جيدة، وقدمنا أداء مرضياً، لافتاً إلى أن هدفي الوحدة نتجا عن أخطاء فردية، وسبق أن تحدثت مع اللاعبين بأن ارتكاب أي أخطاء في مثل هذه المباريات، يعرضنا لتلقي أهداف، وهذا ما حدث أمام العنابي، وقال، على الرغم من الهزيمة، إلا أنه يهنئ اللاعبين على الروح والأداء الذي قدموه، خصوصاً في الشوط الثاني.

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