العين يصل إلى 39 هدفاً برباعية في الظفرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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عزز العين تربعه على صدارة الأكثر إحرازاً للأهداف في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 39 هدفاً عقب فوزه على الظفرة أول من أمس ضمن مباريات الجولة 15 من المنافسة بنتيجة 4-1، مؤكداً تميزه في الشق الهجومي وتفوقه على بقية فرق البطولة، وبفارق 8 أهداف عن شباب الأهلي المتصدر والوحدة صاحب المركز الثالث.

وأحرز لابا كودجو منفرداً 17 هدفاً من مجموع أهداف فريقه وضعته في صدارة قائمة هدافي المنافسة، بفارق هدفين عن علي مبخوت مهاجم الجزيرة الذي يمتلك 15 هدفاً، ويأتي سفيان رحيمي لاعب الوسط في المركز الثاني في قائمة هدافي العين برصيد 7 أهداف، ويحتل المركز التاسع في قائمة هدافي البطولة، كما أنه صاحب المركز الأول في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد 10 أهداف ساهم في إحرازها بتمريرات حاسمة.

ومن المفارقات أن العين ورغم غزارة الأهداف وتفوقه هجومياً على فرق البطولة، لكنه يحتل المركز الخامس في روليت الدوري برصيد 26 نقطة نالها بالفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 3 مواجهات، واستقبلت شباكه 19 هدفاً بالمركز السادس في قائمة أقوى دفاع، ما يؤكد أن تراجع ترتيبه في الجدول سببه عدم نجاحه في المحافظة على شباكه.

وما يؤكد القوة الهجومية للعين أنه النادي الوحيد الذي هز شباك جميع فرق الدوري، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخرج من أي مباراة دون أن يصل لشباك منافسه حتى في الجولات الثلاث التي خسر نتيجتها.

وتبدو شهية العين مفتوحة لإحراز المزيد من الأهداف، وكان ذلك واضحاً عندما افتتح الجولة الأولى للنصف الثاني من الدوري بالفوز على عجمان 5-1 وفي المباراة الثانية على الظفرة 4-1، ليحرز 9 أهداف في مباراتين، كأكثر الفرق التي هزت شباك المنافسين في النصف الثاني من الدوري والبطولة بشكل عام.

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