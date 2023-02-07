شباب الأهلي يتخطى حاجز الثلاثين هدفاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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دخل شباب الأهلي، منافساً بقوة في قائمة الأندية الأقوى هجوماً في دوري أدنوك للمحترفين، مع العين «35 هدفاً»، والوحدة «31 هدفاً»، والوصل «30 هدفاً»، ومتخطياً منافسه الشارقة 29 هدفاً، وحقق «فرسان دبي» فوزاً كبيراً في الجولة 15 على ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 5 - 1، باستاد راشد، ليرفع رصيده التهديفي إلى 31 هدفاً بمعدل 2.06 هدف في المباراة الواحدة.

ويعد انتصار شباب الأهلي أول من أمس، ثاني فوز كبير لـ«فرسان دبي» في الدوري بالموسم الحالي، بعد تغلبه على مضيفه البطائح بنتيجة 6 - 0 في الجولة التاسعة، نوفمبر الماضي، مع العلم أن شباب الأهلي، سبق أن فاز على دبا الفجيرة 2 - 1، في الجولة الثانية للدوري.

وقال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: نستحق الفوز على دبا الفجيرة، لعبنا بقوة من الشوط الأول، وحققنا النقاط كاملة بالمباراة، وعلينا الاستمرار في العمل، وسنركز على لقاء الوحدة في الجولة المقبلة، وكل مبارياتنا مهمة، لأننا نسعى للحفاظ على الصدارة بصرف النظر عن مدى قوة المنافس، ونحن فريق كبير، واللاعبون جاهزون، ولدينا بدلاء في كل المراكز.

وفي المقابل، قال عبدالرحمن علي لاعب دبا الفجيرة: لم نقدم شيئاً في المباراة، وهناك فوارق كبيرة بيننا وبين شباب الأهلي، ونتحمل مسؤولية الخسارة، وإدارة النادي لم تقصر، وعموماً علينا التركيز على أنفسنا، ونحن في التدريبات نظهر بشكل جيد بعكس المباريات، وعلينا تجنب ضغوط أن فريقنا مهدد بالهبوط.

وقال حسن العبدولي مدرب دبا الفجيرة: بدأنا المباراة متماسكين، ولكننا فقدنا التركيز وارتكبنا بعض الأخطاء، وتسببت في استقبالنا الأهداف، وعلينا تصحيحها في الفترة المقبلة، ولاعبونا مجتهدون في التدريبات، ولكن توجد أخطاء في المباريات.

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