منذر علي: الميركاتو الشتوي «بارد»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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وصف منذر علي لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً ووكيل لاعبين حالياً، فترة الانتقالات الشتوية بأنها «باردة» على مستوى أندية دوري «أدنوك» للمحترفين. وقال لـ «البيان» إن «الميركاتو الشتوي لم يشهد عقد صفقة بارزة لغاية الآن سواء من قبل الأندية المنافسة على اللقب أو الأندية المتراجعة في جدول الترتيب العام»، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد وجود صفقات قوية خاصة وأن بعض الأندية تسعى إلى تعزيز صفوفها لضمان المنافسة على اللقب.

وأضاف أن معظم التعاقدات تعتبر سريعة لأن الخيارات تبدو محدودة وقد لا يحالف الأندية التوفيق في تعاقداتها مع اللاعبين الجدد بالمقارنة مع فترة الانتقالات الصيفية، لأن عملية البحث عن لاعب بجودة عالية تعتبر صعبة في هذا التوقيت إلا إذا كان المقابل المادي كبيراً ومغرياً أو أن يكون اللاعب يملك الرغبة والطموح لتحقيق إنجاز وإعادة اكتشاف نفسه في التجربة الجديدة، مشيراً إلى أنه من الصعب استقطاب لاعب مميز بقيمة مالية عالية في الفترة الحالية لدى معظم الأندية.

نصيب الأسد

وأوضح منذر علي، أن فريق النصر حصد نصيب الأسد في فترة الانتقالات الشتوية وكان بحاجة إلى التغيير نظراً لموقف الفريق هذا الموسم، وستتضح نتائج صفقات «العميد» في الجولات المقبلة إذا كانت إيجابية، لافتاً إلى أن الوصل قد يحتاج إلى لاعب أو أكثر سواء في خط الهجوم أو المراكز الأخرى حسب رؤية المدرب والتغيير مطلوب سواء على مستوى الفرق المنافسة على اللقب أو الأندية المهددة بالهبوط. وعن إمكانية وجود صفقات من قبل الأندية المنافسة على اللقب في الساعات المقبلة، قال إن هناك تحركات لتدعيم الصفوف بعناصر قادرة على صنع الفارق خاصة وأن المنافسة ستحتدم في الفترة المقبلة في ظل وجود الفارق البسيط في عدد النقاط بين الأندية المتواجدة في مقدمة جدول الترتيب، موضحاً أن السبب وراء تأخر بعض الصفقات بسبب البحث عن لاعب بالمعايير الفنية المطلوبة قادر على تحقيق تطلعات الفريق وخدمته.

أسماء جيدة

وقال لاعب منتخبنا الوطني السابق، إنه لا يوجد ناد راض بشكل تام عن المحترفين الأجانب أو حتى اللاعبين الإماراتيين، حيث تطمح أندية الصدارة إلى تعزيز حظوظها في المنافسة على اللقب عبر استقطاب أسماء جيدة، بينما الفرق في المنطقة الدافئة تسودها حالة من الحذر لإجراء صفقات جديدة وتفضل الاكتفاء بالعناصر الموجودة لاستكمال الموسم. واستطرد: على مستوى اللاعبين في فئة المقيمين، من النادر إيجاد لاعب صغير قادر على صناعة الفارق الفني وتحقيق الإضافة المطلوبة.

حالة نادرة

واختتم منذر علي تصريحاته، قائلاً إن شكل المنافسة في بطولة الدوري هذا الموسم، يعتبر حالة نادرة ويشكل ظاهرة صحية بعد تواجد عدة أندية في صلب المنافسة على اللقب نظراً لوجود فارق 3 نقاط حتى المركز الرابع، وستكون المواجهات المباشرة حاسمة بين أندية الصدارة أو الأندية المهددة بالهبوط، ومن المتوقع أن يستمر الصراع حتى آخر جولة من مسابقة الدوري رغم وجود لعبة الكراسي الموسيقية بين عدة أندية منذ بداية مشوار الدوري لهذا الموسم.

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