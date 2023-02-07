محمد مطر لـ«البيان»: أحمد عامر مستمر مع «النمور»

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

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كشف محمد مطر الزعابي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم حقيقة العرض المقدم من نادي الجزيرة لضم أحمد عامر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقال لـ«البيان»: من وجهة نظري إذا كان انتقاله إلى «فخر أبوظبي» سيفيد اللاعب فلن نقف في طريقه ولكن مدة الإعارة ثلاثة أشهر فقط تبدو غير كافية وأغلب الظن استمراره مع «النمور» إلا إذا حدث جديد.وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني مجيدي بات يعتمد على عامر كثيراً في المباريات الماضية وذلك بعد رحيل مالابا إلى النصر وأن عامر سبق أن قضى فترة معايشة في إسبانيا واستفاد من التجربة كثيراً.

وعن أسلوب المدرب مجيدي قال الزعابي: الفريق يسير بخطى جيدة مع مجيدي والجميع أشاد به، وجاء تراجع الفريق في المباريات الثلاث الماضية بسبب الإرهاق وضغط المباريات وموضوع تجديد عقد المدرب سابق لأوانه، ولكن أرى أن استمراره يبدو خطوة إيجابية وخاصة أنه تأقلم سريعاً مع أجواء دورينا بحكم فترته الاحترافية السابقة ومعرفته بكل الفرق.

وأضاف: كلباء من الأندية التي تتريث في قراراتها ولا تتسرع في إقالة مدرب بعد خسارة كما يحدث في بقية الأندية وأرى أن استمرار مجيدي ضرورة، ولا أؤمن بسوء الطالع ووضعنا ليس سيئاً، لدينا فريق متكامل ودكة البدلاء جاهزة.

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