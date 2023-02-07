حسن إسماعيل: الحوسني والسناني يستحقان قفاز الإجادة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أشاد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، بمستوى الحارسين خالد السناني وعادل الحوسني، بعد أن ذادا عن عرينهما ببسالة خلال الجولة 15 لدوري أدنوك، الحوسني لعب مباراة كبيرة، وأنقد مرمى الشارقة من عدة كرات خطرة لمهاجمي بني ياس، ما عزز من فوز فريقه برباعية دون رد، والسناني تألق بشكل كبير في مباراة فريقه الوصل أمام البطائح، وأنقذ مرماه من عدة فرص خطرة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ما عزز من فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أخطاء مؤثرة

وأوضح حسن إسماعيل: في المقابل، كانت هناك أخطاء لبعض الحراس، تسببت في خسارة فرقهم لنقاط مهمة، مثلما فعل حارس البطائح، الذي ارتكب خطأ بتمريرة غير دقيقة، كلف فريقه النقاط الثلاث، وحارس خورفكان، الذي خرج من مرماه في توقيت غير سليم، ما أدى لتعادل فريقه أمام الجزيرة. وأضاف حسن إسماعيل: الضغط الهجومي الكبير الذي ظهر خلال الجولة، والذي ترجم لـ28 هدفاً للمرة الأولى هذا الموسم، أدى لنوع من الارتباك والخلل للمنظومة الدفاعية لمعظم الفريق، وبالتالي، تأثر معظم حراس المرمى به.

قوة التنافس

واختتم حسن إسماعيل بقوله، منافسات الدوري بدأت تدخل منعطفاً جديداً، نظراً لقوة التنافس بين أهلي القمة والقاع، وكل يبحث عن تحقيق هدفه، والفارق القليل في عدد النقاط بين الفريق المتنافسة، زاد من سخونة المباريات، لذلك، بدأت القوة الهجومية تتغلب على المنظومة الدفاعية، ما وضع حرس المرمى في موقف حرج خلال المباريات، وبالتالي، يدفع الحراس ثمناً غالياً لخلل المنظومة الدفاعية.

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