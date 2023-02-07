سهيل عبدالله.. وجه جديد مكسب للتحكيم

المصدر: دبي - البيان

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كسب التحكيم وجهاً جديداً في الجولة 15 لدوري أدنوك وهو الحكم سهيل عبدالله الذي أدار مباراة الجزيرة مع خورفكان، وظهر بمستوى طيب يبشر بالخير، بعد أن نجح في اختبار عدد من المواقف الصعبة في المباراة سواء في ركلة الجزاء التي طالب بها الجزيرة لمصلحة علي مبخوت أو ركلة لمصلحة زايد العامري، وأكد أن اللعبتين لا ترتقيان لقرار الركلة، واحتسب ركلة صحيحة لخورفكان بعد أن لمست الكرة يد المدافع عبدالله إدريس، واتسمت قراراته بالشجاعة مع حسن متابعته للكرة.

ولا تزال مشكلة تقنية الفيديو قائمة، فهناك حالات مهمة داخل منطقة الجزاء لا يتدخل فيها مثلما حدث في هدف عمر خريبين الذي جاء من تسلل، وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة النصر في مباراته أمام عجمان، وأخرى يتدخل بشكل خطأ كما حدث في ركلة جزاء كلباء، وكان هناك فاول خارج المنطقة قبل قرار الركلة، ما يتطلب مزيداً من العمل للإدارة التنفيذية للجنة الحكام على هذا الجانب المهم، في الفترات المقبلة.

وبرزت في الجولة ملاحظة عدم اتخاذ الحكام قرارات إدارية ضد اللاعبين الذين يتعمدون ضرب المنافسين بالوجه في الالتحامات القوية التي تحدث في اللعب.

حالات تحكيمية

* طالب الوصل بركلة جزاء لمصلحة لاعبه علي صالح ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

* احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للعين نتيجة عرقلة لاعب الظفرة راشد الكتبي، كما ألغى هدف للعين بداعي التسلل.

* ألغى الحكم هدفاً للوحدة سجله تيجالي بداعي التسلل.

* احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة عجمان مع أن لاعب عجمان هو من احتك بمنافسه.

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