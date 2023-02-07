خالد عبيد: القوة الهجومية تضرب المنظومة الدفاعية

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خالد عبيد مدير فريق النصر الأسبق، أن الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين تميزت بالقوة الهجومية، حيث بلغ عدد الأهداف المسجلة 28 هدفاً للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن عززت الفرق قوتها الهجومية خلال «الميركاتو الشتوي» وعودة بعض اللاعبين المصابين للمشاركة، مع قوة التنافس بين الفرق سواء في صراع القمة أو القاع، ورغبة الفرق في حسم صراع التنافس لصالحها، وأكد خالد عبيد أن القوة الهجومية تسببت في ضرب المنظومة الدفاعية للفريق، خصوصاً المتوسطة والصغيرة، حيث لم تتحمل الهجوم المكثف وتلقت شباكها أهدافاً غزيرة، كما حدث لبني ياس والبطائح والنصر والظفرة ودبا الفجيرة.

المنافسة الحقيقية

وبين خالد عبيد، أن ملامح بطل دوري أدنوك للموسم الحالي بدأت تتبلور إلى حد ما، بعد انقضاء 15 جولة من عمر المسابقة، وأن المنافسة الحقيقية تنحصر بين شباب الأهلي المتصدر برصيد 32 نقطة والشارقة صاحب رصيد 31 نقطة، وكلاهما يعيش حالة من الاستقرار الذي انعكس على الأداء الفني داخل الملعب، ومع ذلك سوف تستمر لعبة الكراسي الموسيقية بين فرق المقدمة لأن الفارق بين شباب الأهلي المتصدر وبين العين الرابع في الترتيب 4 نقاط فقط، ما يجعل الصراع مشتعلاً خلال الجولات المقبلة.

صدارة

وأضاف: شباب الأهلي يستحق الصدارة بعد أن تفوق على دبا الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق سيزار وكارتبيا وعمر خريبين الذين يشكلون قوة هجومية ضاربة لم يستطع دفاع دبا المتكتل التصدي لها، رغم تطور أداء دبا في الجولات الأخيرة، وحسن قيادة مدرب الفريق البرتغالي ليوناردو جارديم للفريق من خلال اللعب الجماعي وحسن استغلال قدرات وإمكانات اللاعبين، رغم النقص العددي بصفوف فريقه ومشاركة الفريق بعدد من اللاعبين الشباب.

عودة

وأوضح مدير فريق النصر الأسبق أن مباراة بني ياس شهدت عودة الشارقة الذي نعرفه لمستواه، حيث قام المدرب الروماني كوزمين أولاريو بتغيير طريقة اللعب، بعد استعادة الفريق لمعظم نجومه الذين غابوا عن الجولات الماضية سواء للإصابة أو الإيقاف، وأحسن مدرب الفريق كوزمين التحضير الجيد للمباراة، فظهر الفريق أمام بني ياس بمستوى طيب.

شخصية

وأشاد خالد عبيد بأداء فريق العين أمام الظفرة، حيث بدأت شخصية العين المعروفة في الظهور، وهذا مؤشر جيد لعودة العين للمنافسة خلال الجولات المقبلة، حيث ظهر الفريق واثقاً من خطواته ويقدم أداءً قوياً يترجمه لأربعة أهداف بأقل مجهود، ولكن لا يزال العين لديه الكثير لكي يقدمه خلال الجولات المقبلة، كما أشاد خالد عبيد بأداء عجمان أمام النصر وتحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، وقال لا بد من الإشادة بمدرب عجمان غوران توفيدزيتش الذي أحسن تهيئة الفريق بعد الخسارة الكبيرة من العين في الجولة الماضية.

إرهاق

كما أن فوز الوحدة على كلباء يعتبر طبيعياً، حيث ظهر الوحدة بمستوى طيب، رغم مساعي كلباء للخروج بنتيجة إيجابية ولكن القوة الهجومية للوحدة تغلبت على دفاع منافسه الذي دفع ضريبة اللعب 120 دقيقة في الكأس غالياً، وسيطر الوحدة بالانضباط التكتيكي، والضغط الهجومي، مستغلاً نشاط الوسط والقوة الهجومية، فيما دفع كلباء ثمن إرهاق لاعبيه غالياً، كما دفعها أيضاً البطائح شريكه في مباراة الكأس الذي تعرض لخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف من الوصل.

تركيز

وأبدى مدير فريق النصر الأسبق استغرابه من قلة تركيز خورفكان في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الجزيرة، حيث ظهر أبناء الخور بمستوى طيب خلال المباراة وتقدموا بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ولكن الجزيرة استغل خطأً دفاعياً وخطف التعادل في مباراة تعتبر الأسوأ للفريق هذا الموسم.

صراع

وفي صراع المنافسة للنجاة من شبح الهبوط، قال خالد عبيد: ازداد التنافس بين ثلاثي المؤخرة، النصر الذي عاد لمسلسل فقد النقاط، حيث خسر بأربعة أهداف من عجمان، كما لقي الظفرة خسارة جديدة من العين بأربعة أهداف مقابل هدف، وتلقى دبا الفجيرة خسارة من شاب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، ويبدو أن صراع النجاة من شبح الهبوط سوف ينحصر بين هذا الثلاثي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز