«الإمارات» بطل «تحت 16 عاماً» قبل 6 جولات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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حسم فريق الإمارات لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (أ) بعد فوزه على الوصل 4 - 1، قبل ختام المسابقة بست جولات، محققاً 60 نقطة وبدون أي تعادل مع خسارة واحدة فقط ويحتل الوصافة فريق شباب الأهلي دبي برصيد 39 نقطة.

يقود الفريق المدرب المواطن وليد مروش، ويضم الجهاز الفني حميد أجاله مساعداً للمدرب وأحمد عزيز مدرباً للياقة ومصطفى وجيد مدرباً للحراس ومحمد راشد بوالحمام مدير الفريق ومحمود شوقي أخصائي علاج طبيعي.

وأشاد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم بالإنجاز الذي تحقق قبل نهاية المسابقة مما يبشر بفريق على مستوى الطموح، وتقدم البطران بالشكر للقائمين على الفريق يتقدمهم منصور إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مشرف عام المراحل السنية، وسيف الزعابي نائب مشرف المراحل السنية، والمدرب المواطن وليد مروش، مشيداً بجهود الجميع في تحقيق الإنجاز.

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