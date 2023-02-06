بيدرو يغيب عن الوحدة أمام شباب الأهلي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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يفتقد فريق الوحدة، مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو في المواجهة المرتقبة مع شباب الأهلي باستاد آل نهيان، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، لتراكم الإنذارات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة كلباء في الجولة الماضية، بينما يستعيد «العنابي» جهود البرتغالي أدريان سيلفا، لاعب الوسط، والذي غاب أمام كلباء للإيقاف.

من جهة أخرى علمت «البيان» أن الوحدة اكتفى بالصفقات التي أبرمها في «ميركاتو» الشتوي على مستوى اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع ماتيوس بيريرا، والمقيم فاكوندو كروسبزكي وسيكمل الموسم بالرباعي الأجنبي الحالي من دون التعاقد مع أجنبي خامس.

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