الوحدة «ثالث المحترفين»

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد فضل، أحمد عيسى

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حافظ الوحدة على مركزه الثالث في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على كلباء 2 - 0، في الجولة 15 ووصل إلى النقطة 30، أحرز الثنائية تيغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وطحنون الزعابي بالدقيقة 42، وأضاع السلوفاكي كيش محترف كلباء ركلتي جزاء واحتسب الحكم عمر آل علي 12 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع في نهاية الشوط الثاني للمباراة.

وتمسك الوصل، بالمركز الرابع بفوزه الثمين على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف لهدف رافعاً رصيده إلى النقطة 29، فيما تجمد البطائح عند النقطة 14، سجل ثلاثية الوصل، محترفه الأرجنتيني شانكالاي بالدقيقتين 43 و65، والدولي ليما من ركلة جزاء بالدقيقة 63، فيما سجل البرازيلي لورنسي دو هدف البطائح الوحيد بالدقيقة 56.

أزمة

وعمّق العين جراح الظفرة محققاً فوزاً كبيراً عليه بنتيجة 4 ـ 1، افتتح إريك جورجينس أهداف العين في الدقيقة 5، وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة (45 + 2)، ويارمولينكو وسفيان رحيمي بالدقيقتين 47، و56، وأحرز للظفرة تياغو دي ليونكو بالدقيقة الثامنة، ورفع العين رصيده إلى 28 نقطة محافظاً على حظوظه في منافسة أندية المقدمة، فيما بقي الظفرة برصيد 7 نقاط.

وتعادل الجزيرة وضيفه خورفكان 1-1، وتقدم خورفكان بهدف رافائيل دودو من ركلة جزاء بالدقيقة 40، وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة الرابعة من الزمن بدل الضائع لإدراك التعادل بواسطة زايد العامري، وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 27 نقطة، وخورفكان إلى 16 نقطة.

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