عجمان.. تحطيم الأرقام ومعاناة النصر

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

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وصل عجمان لتحقيق أفضل نتائجه ورصيده من النقاط «26 نقطة» في 15 جولة فقط في عصر الاحتراف، بالفوز الذي حققه على ضيفه النصر في دوري أدنوك للمحترفين، ليكون حقق الفوز في أكثر من نصف مبارياته، 8 انتصارات من 15، مع التعادل في مباراتين والخسارة في 5، ومن المفارقات، أنها نفس أرقام النصر في الجدول بطريقة عكسية، فالنصر خسر في 8 مباريات وتعادل في 5 وفاز في مباراتين.

وساهم الفوز الكبير لعجمان «4-1»، في تحسين أرقامه في مواجهاته مع النصر، واقترب كثيراً من معادلة الكفة، حيث وصل للفوز الثامن على النصر في 22 مباراة جمعت الفريقين في عصر الاحتراف، مقابل 9 انتصارات للنصر، والتعادل في 5 مباريات، كما يعتبر الفوز بنتيجة «4-1»، هو الأول لعجمان في مواجهاته مع النصر.

بالعربي الورقة الرابحة

وبذات القدر الذي تميزت فيه أرقام عجمان بفوزه على النصر، واصل المحترف التونسي فراس بالعربي، تسجيل أفضل أرقامه في الدوري على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف، حيث وصل للهدف الثامن بـ «ثنائيته» في مرمى النصر، وصناعة 6 أهداف، بعد الهدف الذي صنعه لبرستيج، افتتح به التسجيل في المباراة، وأصبح نصيب بالعربي من مجموع أهداف عجمان في الدوري، 14 من 21 هدفاً سجلها «البرتقالي».

وشارك بالعربي في جميع المباريات أساسياً، وتم استبداله في 4 مباريات، وهو يعتبر من أكثر لاعبي عجمان لمساً للكرة، وإرسال التمريرات، وانعكس ذلك إيجاباً في تنظيم اللعب لفريق عجمان، وصناعة أفضل الفرص لزملائه.

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