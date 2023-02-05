«كايو» الشارقة.. تخصص شباك بني ياس بـ«الهدف السادس»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة، في مواصلة هز شباك بني ياس، لينفرد بلقب هداف مواجهات «الملك» أمام السماوي، بعدما سجل هدفين في فوز الشارقة برباعية على بني ياس، مساء أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع كايو رصيده من الأهداف في شباك بني ياس في الدوري إلى 6 أهداف، منذ انضمامه إلى قلعة «الملك»، إذ سجل أول أهدافه في مرمى السماوي في مباراة الدور الثاني لموسم 2020-2021، وفي الموسم الماضي سجل 3 أهداف، بواقع هدف في الدور الأول وهدفين في مباراة الدور الثاني، قبل أن يزيد الغلة بالهدفين الخامس والسادس، بعد هدفيه في شباك الحارس فهد الظنحاني، أول من أمس.

ولم يجد الشارقة صعوبة في تحقيق فوزه العريض على بني ياس، الذي بدا واضحاً تأثره بالغيابات، خاصة المهاجم البرازيلي رافائيل إلياس، الذي أبعدته إصابة بكسر في اليد عن الفريق، إضافة إلى سوء حالة الدفاع، التي ظهر عليها في المباراة، خصوصاً في شوط المباراة الثاني، لينجح الشارقة في مواصلة ضغطه على شباب الأهلي، والإبقاء على فارق النقطة في صراع الصدارة.

وواصل الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، تفوقه على مواطنه دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين، إذ لم يخسر كوزمين مع الشارقة أمام إيسايلا على الإطلاق، خلال 4 مواجهات جمعت بينهما في الدوري، وفاز بثلاثية مرتين، ورباعية في مباراتين أيضاً، بعدما كرر الفريق نفس نتيجة الدور الثاني من الموسم الماضي على ملعب بني ياس، وباستثناء فوز وحيد لبني ياس على حساب الشارقة في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، 3-2 في الموسم الحالي.

نجاح

من جانبه، أبدى كوزمين مدرب الشارقة، رضاه عن أداء لاعبيه في المباراة، معرباً عن سعادته بنجاح اللاعبين في ترجمة الفرص التي حصل عليها الفريق إلى أهداف.

وقال: «كنا نتوقع مباراة صعبة، وبالفعل، جاء الشوط الأول صعباً، وتراجع أداؤنا بنسبة بسيطة بعد تسجيل الهدف الأول، ولكننا نجحنا في فرض أفضليتنا في الشوط الثاني، بفضل تقارب الخطوط، واستطعنا تسجيل 3 أهداف أخرى». وأضاف: «سعيد أن اللاعبين نجحوا في ترجمة الفرص إلى 4 أهداف، وسعيد بشكل أكبر بطريقة اللعب، وأتمنى أن نستمر بنفس الطريقة والأداء في المباريات المقبلة».

من جهته، أرجع دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، خسارة فريقه لفارق الخبرة، وجودة لاعبي الشارقة، وقال: «أجد صعوبة في شرح ما حدث، فقد قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، وصنعنا العديد من الفرص، ولكن خبرة وجودة لاعبي الشارقة حسمت نتيجة اللقاء». وأضاف: «يجب أن نتعلم مما حدث، وحاولنا فعل كل شيء للعودة في النتيجة، إلا أنه بعد إضاعة 4 أو 5 فرص، نجح الشارقة في استغلال المساحات وتسجيل أهدافه».

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