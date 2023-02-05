الوصل يتمسك برابع الدوري بثلاثية في شباك البطائح

المصدر: دبي- علي شدهان- تصوير - عيسى البلوشي

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تمسك فريق الوصل الأول لكرة القدم، بالمركز الرابع للائحة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، بعد فوزه الثمين على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأحد ضمن الجولة 15 من البطولة، رافعاً رصيده إلى النقطة 29، فيما تجمد رصيد البطائح عند النقطة 14.

سجل ثلاثية الوصل، محترفه الأرجنتيني شانكالاي «ق43 و65»، والدولي ليما من ركلة جزاء «ق63»، فيما سجل البرازيلي لورنسي دو هدف البطائح الوحيد «ق56».

قدم الوصل أداء متوازناً، كفل له اقتناص النقاط الثلاث، محققاً الأهم من المباراة في سعيه الحثيث للبقاء ضمن كوكبة مربع أقرانه الكبار، ومواصلة مشوار المنافسة على درع الدوري.

وفي المقابل، قدم البطائح أداء جيداً، خصوصاً في الشوط الأول، والربع الأخير من الشوط الثاني، إلا أنه افتقد إلى مَن يجيد استثمار الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس.

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