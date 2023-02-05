«عموري الوصل» يلتحق بالخدمة الوطنية

المصدر: دبي - علي شدهان

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أعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن التحاق نجم فريق النادي الأول لكرة القدم، عمر عبدالرحمن بالخدمة الوطنية، ليعود بعدها إلى صفوف «الإمبراطور»، ما يعني غياب «عموري» عن الفهود في فترة ما تبقى من الموسم الجاري فيما كشف النادي عن توفير حافلات لنقل الجماهير لحضور مباراة الوصل وضيفه البطائح في الثامنة والربع من مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، وحدد الوصل أماكن الحافلات عند البوابة الرئيسة لنادي عجمان في السادسة مساء، والبوابة الرئيسة لنادي الإمارات في رأس الخيمة في الخامسة والنصف مساء.

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