الوحدة يصطاد النمور بثنائية وكيش يهدر ركلتي جزاء لكلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل - تصوير- زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبقى الوحدة على حظوظه قائمة في نيل درع الدوري محافظاً على مركزه الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر ونقطة عن الشارقة الوصيف وتمكن العنابي من تحقيق فوز مثير على كلباء بنتيجة 2/0، وأحرز ثنائية العنابي سبستيان تيغالي «ركلة جزاء» وطحنون الزعابي، 22، 42، وأضاع محترف كلباء السلوفاكي فيليب كيش ركلتي جزاء في الدقيقتين 64 و65.

منذ انطلاقة المباراة وضحت رغبة الضيوف في إحراز هدف مبكر يريح أعصاب الجمهور الكبير الذي رافق العنابي للساحل الشرقي ولم ينتظر مهاجم الوحدة سبستيان تيغالي كثيراً بعد أن أحرز هدفاً لم يحتسب بسبب احتكاك اللاعب بحارس مرمى كلباء عيسى الهوتي، وعاد تيغالي وتطاول لإحدى الضربات الثابتة برأسه ولكن الكرة ارتطمت بعارضة مرمى النمور في الدقيقة 10.

ولم يهدأ للاعب الوحدة تيغالي بال بعد تسببه في ركلة جزاء لمصلحة فريقه تقدم لها بنفسه محرزاً هدف التقدم في الدقيقة 22 ويعد هذا الهدف العاشر لتيغالي في شباك النمور،

وقبيل التوجه للاستراحة تمكن طحنون الزعابي من تسجيل هدف الوحدة الثاني من مجهود فردي رائع في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة بعد إضاعة لاعب كلباء السلوفاكي فيليب كيش ركلتي جزاء في دقيقتين إذ ارتطمت الركلتان بعارضة كلباء في الدقيقتين 64 و65 ليفوت على النمور فرصة تقليص الفارق أولاً وإدراك التعادل من الركلة الثانية.

وعادت عارضة الوحدة وصدت الكرة الثابتة التي سددها الكساندرو سيسالدو وحولها سلطان عادل برأسه في الدقيقة 80 واحتسب حكم المباراة عمر آل علي 12 دقيقة وقتاً إضافياً في الشوط الثاني من دون أن تشهد جديداً لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بثنائية

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز