العين يؤزم موقف الظفرة في الدوري برباعية

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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ضاعف العين من أزمات الظفرة محققاً فوزاً كبيراً عليه بنتيجة 4 ـ 1 في لقاء الفريقين مساء اليوم الأحد بالجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة تفوق فيها «الزعيم» على مضيفه في الأداء والنتيجة وفرض سيطرته على مجريات اللعب خلال شوطي اللقاء، مع تراجع مستوى صاحب الأرض الذي ظهر بخطوط لعب متباعدة.

وبالفوز في اللقاء واصل العين نتائجه الإيجابية وحصد النقاط في البطولة بالفوز الثالث على التوالي، دون أن يواجه صعوبة في هز شباك الظفرة والوصول إليها عن طريق إريك جورجينس ق 5، لابا كودجو من ركلة جزاء ق 2+45، يارمولينكو ق 47، سفيان رحيمي ق 56، وأحرز للظفرة تياغو دي ليونكو ق 8.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 28 نقطة محافظاً على حظوظه في بلوغ الصدارة بتواجده مع أندية المقدمة، فيما بقي الظفرة برصيد 7 نقاط في المركز قبل الأخير، وتأزم موقفه في المنافسة بعد أن أصبح مهدداً بالهبوط مع تقدم جولات الدوري.

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