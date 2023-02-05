كلباء والوحدة.. الصدارة وكسر التعادل

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى اتحاد كلباء وضيفه الوحدة إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم ضمن مواجهات الأسبوع 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكانت مباراتا كل فريق انتهتا في الجولة الماضية على وقع التعادل الذي عاد به «النمور» من ملعب البطائح بنتيجة 2 - 2 فيما تعادل «العنابي» بملعبه أمام الوصل 3 - 3 بعد مباراة مثيرة شدت أعصاب الجمهور حتى الوقت بدل الضائع.

ويزور الوحدة ملعب كلباء بشعار الفوز ورد اعتبار هزيمة الذهاب التي مني بها الفريق بهدف في مواجهة الذهاب علماً بأن الفريق لم يحقق الفوز على «النمور» على ملعبه منذ عام 2019 وتحديداً منذ مباراة الدور الثاني لموسم 2018 - 2019 التي انتهت للوحدة 4 - 2.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى العودة بالنقاط الثلاث والاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، ويمتلك الفريق 27 نقطة، ويعاني من غيابات عدة، إذ يفتقد جهود البرتغالي أدريان سيلفا للإيقاف، وإسماعيل مطر لعدم اكتمال الجهوزية بعد التعافي من الإصابة، ومانع عايض وسهيل المنصوري للإصابة.

ويخطط اتحاد كلباء لمصالحة جماهيره بعد خروجه من دور ثمن النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام البطائح، ويمتلك الفريق 21 نقطة محتلاً بها المركز الثامن، ويعتمد الجهاز الفني على الأسماء نفسها التي خاضت المباريات الأخيرة، فيما يغيب عبدالعزيز حمد المعاقب بالطرد في مواجهة البطائح.

وقال فرهاد مجيدي مدرب كلباء: «النمور» سيخوض مباراة صعبة أمام أحد الفرق المرشحة للفوز بالدوري هذا الموسم، وقال: لسوء الحظ لم يحالفنا التوفيق في آخر مباراتين على الرغم من أن فريقنا قدم مباراة جيدة، ولكننا خسرنا النتيجة في الدقيقة الأخيرة.

وأكد مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أن المواجهة في غاية الأهمية لفريقه، وأن «العنابي» سيحاول تقديم أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز للاستمرار في مراكز المقدمة، وقال: اتحاد كلباء يملك هو الآخر دوافع الفوز وبالتالي لن يجعل المباراة سهلة على الوحدة من صافرة البداية وحتى النهاية، والجهاز الفني لديه ثقة بجميع عناصر الفريق لتعويض الغيابات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز