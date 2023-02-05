الوصل والبطائح.. لقاء التحدي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يلتقي فريقا الوصل والبطائح في الثامنة والربع من مساء اليوم في استاد زعبيل، في لقاء التحدي ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويملك الوصل 26 نقطة، مقابل 14 للبطائح، ورغم ندرة اللقاءات بين الوصل والبطائح، إلا أن الإثارة والندية والتحدي، غالباً ما تكون حاضرة في مبارياتهما، ولا أدل على ذلك من لقائهما في الدور الأول.

والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله بعد فواصل من الندية، ويتطلع البطائح إلى العودة من معقل «الفهود» بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، ويدرك الجهاز الفني صعوبة المهمة بسبب إرهاق لاعبيه بعد خوض الفريق مباراة ماراثونية في كأس رئيس الدولة أمام اتحاد كلباء وتأهل خلالها إلى ربع النهائي. ويدرك الوصل صعوبة مباراة اليوم، رغم أنها تقام على ملعبه وبين جماهيره.

وأكد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل على أهمية المباراة لفريقه، بقوله: جاهزون لمباراة البطائح، والدوري أصبح شديد التنافسية، علينا التحلي بالتركيز والهدوء لحصد الثلاث نقاط، والاقتراب خطوة أخرى نحو الصدارة.

جاهزية

وأكد سعيد شخيت مدرب البطائح جاهزية فريقه للمباراة الصعبة، خاصة وأن الوصل ظل يقدم مستويات مميزة خلال المباريات الأخيرة ويرغب في المنافسة على الدوري، مشيراً إلى أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز.

وأضاف: الوصل يريد النقاط للمنافسة على البطولة، ونحن نسعى للفوز من أجل ترجمة أهدافه على أرض الواقع، وسيبذل الفريق قصارى جهده وسيقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وحتى إن لم يتحقق ذلك فنقطة واحدة ستصب لصالح البطائح.

وقال عيسى أحمد لاعب البطائح إن مواجهة الوصل لن تكون سهلة باعتبار المنافس من الفرق الكبيرة التي تنافس على لقب الدوري، إلا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفهم في البطولة، مشيراً إلى أنه رغم ضغط المباريات وأداء مباراة كل ثلاثة أيام سيحاول الجميع تقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

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