الجزيرة وخورفكان..ممنوع الخسارة

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متابعة: محمد فضل، أحمد عيسى

يستقبل الجزيرة عند الثامنة والربع من مساء اليوم ضيفه خورفكان، ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بشعار«ممنوع الخسارة»، ويضع الجزيرة (26 نقطة) عينه على الصدارة، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على دبا 1 - 0 بجانب تأهله إلى ربع نهائي الكأس الغالية، ويسعى خورفكان (15 نقطة) للعودة إلى الانتصارات، وإيقاف نزيف النقاط بعد خسارتيه أمام بني ياس والوصل، وكان خورفكان خسر مباراة الذهاب أمام الجزيرة بنتيجة 2 - 4. وتوقع كايزر مدرب الجزيرة، مواجهة صعبة أمام خورفكان الذي يعتمد على دفاع محكم، ويملك عناصر تتميز بالقوة البدنية واللعب السريع، وقال: فريقنا جاهزلتقديم مباراة جيدة، نافياً وجود إرهاق بين لاعبيه.

وشدد عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، على ضرورة الظهور بصورة إيجابية، وقال: نحتاج للنقاط وثقتي كبيرة في اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية.

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