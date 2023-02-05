الظفرة والعين.. طموحات متباينة

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متابعة: طلحة عبدالله، أحمد عيسى

يلتقي الظفرة وضيفه العين عند الخامسة والنصف من مساء اليوم لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين في مواجهة الطموحات المتباينة بين صاحب الأرض برصيد 7 نقاط، والعين (25 نقطة) وطموحه الصدارة.

ويدخل العين اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على عجمان بالجولة السابقة، ويأمل مواصلة نتائجه القوية والتقدم في لائحة الترتيب في إطار حملة الدفاع عن لقبه، فيما يعاني الظفرة من النتائج السلبية كان آخرها خسارته أمام النصر.

وأكد مدربه الكسندر ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على العودة للانتصارات وتحسين موقف الفريق في الترتيب، وقال: هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية، وخسارتنا بسباعية أمام العين بالدور الأول تحفز اللاعبين على التعويض.

وأكد ريبروف، المدير الفني للعين، أن المباراة ستكون مختلفة عن لقاء الدور الأول، ويجب اللعب بتركيز لتحقيق الفوز كما أن فرصة اللعب متاحة لجميع اللاعبين.

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