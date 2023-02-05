«الفرسان» يعزز صدارته بخماسية في «النواخذة»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، إيهاب زهدي

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عزز شباب الأهلي صدارته دوري أدنوك للمحترفين أمس بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة 5 - 1، باستاد راشد في دبي بالجولة الـ15، ووصل إلى النقطة 32، فيما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط. سجل الخماسية كل من عمر خربين «هدفين» بالدقيقتين 37 و51، وكارتابيا في الدقيقة 45، من ركلة جزاء احتسبت بعد الرجوع لتقنية الفيديو «VAR» ويحيى الغساني في الدقيقة 63، ودومبيا في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وأحرز هدف دبا أيدو في الدقيقة 71.

وحافظ الشارقة على موقعه في وصافة الترتيب بفوزه على بني ياس، باستاد الشامخة، برباعية نظيفة، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 18، وسجل رباعية الشارقة السنغالي ديوب بالدقيقة الثامنة، والبرازيلي كايو لوكاس (هدفان) في الدقيقتين 52 و59، وخالد الظنحاني بالدقيقة 63. وحقق عجمان فوزاً عريضاً على ضيفه النصر بنتيجة 4 - 1 باستاد راشد بن سعيد، في مباراة أهداف الشوط الواحد، وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول، ليصل عجمان للنقطة 26، وبقي النصر عند 11 نقطة، تقدم «البرتقالي» بهدف برستيج بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة، وأضاف علي مدن الهدف الثاني، ثم أحرز فراس بالعربي أجمل الأهداف في الدقيقة 41 بتسديدة «على الطاير»، مسجلاً الثالث. وانتظر النصر حتى الدقيقة 46 لتقليص الفارق عن طريق توزي، ولكن عجمان سجل من جديد بعد دقيقتين، من ركلة جزاء نفذها فراس بالعربي.

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