331 شوطاً في مهرجان «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة الدائم على إحياء التراث الشعبي الأصيل، وغرسه في نفوس الأجيال، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن برنامج مهرجان المرموم التراثي للهجن 2023 «ختامي المرموم»، والذي ينطلق في ميدان المرموم 11 فبراير ويستمر حتى 23 منه، ويشتمل المهرجان على 331 شوطاً بواقع 117 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، منها 16 شوطاً للرموز، و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل، خصصت منها 28 شوطاً للرموز.

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