الشارقة يواصل مطاردة الصدارة برباعية في بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق -تصوير – سيف الكعبي

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حافظ الشارقة على موقعه في وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه بني ياس، مساء اليوم السبت، على ملعب الشامخة، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 15 من المسابقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة، خلف المتصدر شباب الأهلي، فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 18 في المركز التاسع.

سجل رباعية الشارقة السنغالي ماكيتي ديوب 8، البرازيلي كايو لوكاس (هدفين) في الدقيقتين 52 و59، وخالد الظنحاني 63.

وتفوق الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، على مواطنه دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إذ نجح الفريق الضيف في فرض سيطرته، وامتلك الأفضلية منذ بداية اللقاء، بعدما افتتح التسجيل مبكراً عن طريق ماكيتي ديوب، الذي أحرز أول أهدافه مع الشارقة هذا الموسم، بينما حاول بني ياس العودة سريعاً، وألغى الحكم هدفاً للأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 16 بداعي التسلل.

واستغل الشارقة سوء حالة لاعبي بني ياس، والمساحات الخالية في الدفاع خاصة في الشوط الثاني، ونجح الضيوف في تسجيل 3 أهداف في غضون 11 دقيقة، وسط أداء هزيل من لاعبي السماوي، الذين عجزوا عن إيقاف المد الهجومي للشارقة، الذي أضاع لاعبوه فرصة مضاعفة النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للشارقة.

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