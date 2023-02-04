«النصر» لعجمان في شوط واحد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

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حقق عجمان فوزاً عريضاً على ضيفه النصر 4-1 في انطلاقة الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين باستاد راشد بن سعيد، في مباراة أهداف الشوط الواحد، حيث جاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول، ليصل عجمان للنقطة 26 وبقي النصر في 11 نقطة.

تفوق عجمان لعباً ونتيجة في الشوط الأول، ونجح في الوصول مبكراً لمرمى أحمد شامبيه بعد مرور 7 دقائق عن طريق برستيج من هجمة صنعها فراس بالعربي، واستمر عجمان في قيادة الهجمات المنظمة مستغلاً غياب التمركز في دفاع النصر ليضيف علي مدن الهدف الثاني بتسديدة فوق الحارس في الدقيقة 25 بصناعة متقنة لوليد أزارو، وعاد صانع الألعاب والهدف فراس بالعربي ليسجل أجمل الأهداف في الدقيقة 41 بتسديدة «على الطائر» من عكسية سعود سعيد، وانتظر النصر حتى الوقت البديل «ق 46» لتقليص الفارق عن طريق توزي من لعبة ثابتة خارج الصندوق واصطدمت باللاعب بلال يوسف وغيرت طريقها لمرمى الحارس علي الحوسني، ولكن عجمان أعاد الفارق من جديد بعد دقيقتين من ركلة جزاء ارتكبها يعقوب البلوشي مع برستيج ونفذها ببراعة فراس بالعربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 4-1.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء النصر نوعاً ما، وتهيأت له بعض الفرص لتقليص الفارق أبرزها رأسية توزي التي أنقذها الحارس علي الحوسني وفي المقابل أهدر عجمان فرصة الهدف الخامس عن طريق عصام فائز الذي سدد في القائم الأيمن لشامبيه، وأهدر الفريقان فرصتين في آخر الدقائق من لاعب النصر سمير ميمشيفيتش ولاعب عجمان علي مدن ليعلن بعدها الحكم الدولي عمار الجنيبي نهاية المباراة بفوز صاحب الأرض على ضيفه النصر 4-1.

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