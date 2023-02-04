شباب الأهلي يفوز على دبا الفجيرة ويعزز صدارته للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير - سالم خميس

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عزز شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم، بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة 5-1، ضمن الجولة 15 من المسابقة، ووصوله إلى 32 نقطة، فيما ظل دبا الفجيرة في المركز 14 الأخير، برصيد 4 نقاط.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عمر خربين هدفين بالدقيقتين 37 و51، وكارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ويحيى الغساني في الدقيقة 63، ودومبيا في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وأحرز هدف دبا الفجيرة لاعبه أيدو في الدقيقة 71 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب استاد راشد بدبي.

وامتلك شباب الأهلي الأفضلية الهجومية، ووصل لمرمى الضيوف أكثر من مرة، وأثمر ضغط شباب الأهلي المتواصل عن هدف في الدقيقة 37، من متابعة جيدة لمهاجمه عمر خربين لتسديدة يوري سيزار، بعدما تصدى لها حميد عبد الله حارس دبا الفجيرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، للتأكد من وجود اصطدام ليد منصور عباس لاعب دبا الفجيرة في وجه يوري سيزار، وأضاف منها كارتابيا الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 45، وأضاف خربين الهدف الثالث في الدقيقة 51، بعد هجمة منظمة، وكرة عرضية لعبها يوري سيزار.

ورد قائم مرمى شباب الأهلي رأسية منصور عباس في الدقيقة 57، لتضيع أول فرصة حقيقة لدبا الفجيرة في المباراة، ومرر خربين الكرة إلى زميله يحيى الغساني، ليسجل الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 63.

وقلص دبا الفجيرة الفارق في الدقيقة 71، بتسديدة من أدواردو أيدو من على حدود منطقة الجزاء، بعد قطع الكرة من مدافع شباب الأهلي، ولكن عاد شباب الأهلي، وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، عن طريق دومبيا، بعد مرور مهاري جميل، وعرضية من حارب سهيل.

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